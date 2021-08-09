Новый Mac mini с M1X показан на схематических изображениях

Инсайдер LeaksApplePro в Твиттере опубликовал схематические изображения ранее неизвестного Mac mini. По его словам компьютер будет работать на процессоре M1X. Премьера ожидается осенью 2021 года.

Если изображения оригинальные, то обновлённый Mac mini получит новый дизайн, а именно тонкий корпус и множество портов. Для подключения к сети будет использоваться магнитная зарядка, как в 24-дюймовом iMac с M1.

I am sorry Timothy.

These are the redesigned M1X Mac Mini schematics.

Now you know how Apple schematics are.

I expect it to release in late 2021 or early 2022. pic.twitter.com/tLYBY5FVCZ — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) August 7, 2021

По предварительным данным, новый Mac mini будет работать на чипе M1X и обладать двухцветным корпусом. Анонс ожидается в октябре-ноябре 2021 года.