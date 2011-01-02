В М.Видео рассказали про продажи PlayStation 5

Через две недели в России состоится старт продаж PlayStation 5. Один из официальных ритейлеров Sony в лице М.Видео поделился информацией о будущих продажах консоли внутри торговой сети.

В день релиза консоль не будет в свободной продаже, а также в интернет-магазине, а всё из-за огромного спроса на PS5. О дополнительных поставках сообщат позже. Тем, кто сделал предзаказ, получат её в срок. В планах у магазина стоит доставка ко дню релиза во все регионы и города. Кроме наиболее отдаленных, например, Новокузнецк, Ханты-Мансийск.

Кроме того, PS5 до сих пор нет на складе, поэтому могут произойти технически задержки. Если они случатся, то ритейлер сделает дополнительное уведомление о сроках поставки.