М.Видео и Эльдорадо начнут доставлять заказы в «Пятёрочку»

Розничные сети «М.Видео» и «Эльдорадо» объявили о начале сотрудничества с X5 Retail Group по доставке интернет-заказов.

Теперь заказы приобретённые в интернет-магазине «М.Видео» и «Эльдорадо» можно забрать в пунктах выдачи и постаматах в магазинах «Пятёрочка». Первое время доставка будет доступна для жителей Москвы и Подмосковья. При успешных результатах проект может быть масштабирован и на другие города.

При способе самовывоза из «Пятёрочки» можно получить любой заказ весом до 15 кг и с габаритами упаковки до 50 см по любой из сторон.

Новый формат самовывоза бесплатный для клиентов при сумме чека от 999 рублей, доставка по Москве занимает в среднем два-три дня.