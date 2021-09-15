LG представила 325-дюймовый телевизор

Компания LG Electronics представила гигантский светодиодный телевизор с диагональю от 81 до 325 дюймов. Новинка называется LG DVLED TV.

Телевизор доступен с соотношением сторон 16:9, но у моделей с большой диагональю будет доступно соотношение сторон 32:9. А ещё такие телевизоры смогут выводить несколько видеопотоков с разных источников одновременно.

LG DVLED TV поддерживает разрешение 4K и 8K в зависимости от диагонали, в топовой версии есть до 33 миллионов светодиодов. Цены пока не указаны, предполагается, что они стартуют от 30 тысяч долларов.

LG уже начала принимать предварительные заказы 325-дюймовую модель. Сама модель рассчитана на роскошные дома.