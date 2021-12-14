LG показала телевизор с аккумулятором

Компания LG показала необычный телевизор StanbyME, который отличается тем, что его не надо подключать к розетке. Вместо неё есть встроенный аккумулятор, которого хватит на три часа автономной работы.





Новинка получила экран диагональю 27 дюймов с сенсорной подложкой. Другие спецификации не указаны. У телевизора есть операционная система с предустановленными приложениями Netflix, YouTube, Amazon и Prime Video.

В комплекте идёт подставка, а сам экран можно снять и использовать как планшет. Но это сложно, ведь он весит порядка 17,5 кг. На задней панели телевизора используется тканевая отделка, в корпус встроен чип NFC для быстрого сопряжения со смартфоном и трансляции картинки с него. Помимо этого, есть один разъём USB и один HDMI. Цена и дата выхода пока не сообщаются.