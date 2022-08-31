LG анонсировала сгибаемый 42-дюймовый OLED телевизор

LG Electronics анонсировала телевизор со сгибаемым 42-дюймовый OLED дисплеем. Новинка получила название OLED Flex LX3.

Экран, действительно, способен «изворачиваться» — от привычного плоского до изогнутого с кривизной до 900R. Производитель заявляет, что регулировать и трансформировать кривизну можно через фирменное приложение и пульт дистанционного управления. Также телевизор можно наклонять до 10 градусов к пользователю или до 5 градусов от пользователя.

LX3 получил поддержку Dolby Vision с частотой 4K и 120 Гц , а также все новейшие функции HDMI 2.1, например, переменную частоту обновления (VRR) и автоматический режим низкой задержки (ALLM).

У сгибаемого телевизора 100-процентная точность цветопередачи, время отклика составляет 0,1 мс и низкая задержка. Устройство работает на базе Alpha 9 5-го поколения с фирменными алгоритмами обработки изображения.

Помимо этого, есть много фишек для геймеров. Например, выбор размера изображения от 42-дюймового телевизора до 32/27 дюймов в зависимости от жанра игры. Также идет поддержка Nvidia G-Sync или AMD FreeSync для уменьшения разрывов и заикания во время процесса. Еще есть встроенное игровое приложение, внутри которых уже установлены Twitch и YouTube.

Геймерам также может пригодится режим Multi View от LG для одновременного просмотра контента из двух разных источников.

Стоимость и дата выхода LG OLED Flex LX3 пока не известна. Устройство должны показать на выставке IFA в Германии на этой неделе. Скорее всего, после этого информации станет еще больше.

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