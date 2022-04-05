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Новости

Первый электромобиль Lexus получит штурвал вместо руля

Компания Lexus опубликовала фотографии своего первого электрического автомобиля RZ 450e.

Дизайн автомобиля до премьеры держится в секрете. Есть только снимки с фирменной оптикой Lexus и салона. Главной особенностью RZ 450e станет штурвал вместо руля. Аналогичное решение используется в Tesla Model S Plaid.

По слухам, RZ 450e разработан на платформе Toyota BZ4X с запасом хода 700 км и разгоном от 0 до 100 км/ч менее чем за 2 секунды.

Выход Lexus RZ 450e ожидается 20 апреля.

Lexus догоняет гонку за электрификацию автомобильной промышленности. В прошлом году компания заявила, что представит 20 новых автомобилей к 2025 году, но только 10 из них будут полностью электрическими, гибридными или работать на водороде. Но несколько месяцев спустя Toyota объявила, что Lexus станет электрическим брендом к 2035 году.

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Источник:
The Verge

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