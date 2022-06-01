Представлен совершенно новый Lexus RX 2023

Компания Lexus анонсировала новый кроссовер Lexus RX. Пятое поколение выделяется новым дизайном, обновлённым салоном, а на выбор покупателя четыре варианта силовых установок, включая три гибридные.

Решетка радиатора, бампера, фары, задние фонари и единый блок – сделали новый Lexus RX похожим на более младшую модель Lexus NX. Приборная модель теперь выполнена в цифровом варианте, есть новый руль и торпедо с 14-дюймовым дисплеем. В старших комплектациях доступна панорамная крыша и проекционный дисплей.

Построен автомобиль на базе новой платформы GA-K, что сделало его легче на 90 кг. При этом места для задних пассажиров и багажнике стало заметно больше.

Базовый RX 350 получил турбированный двигатель объёмом 2,4 л мощностью 275 л.с. с восьмиступенчатым «автоматом» и передним либо полным приводом. Разгон до «сотки» RX достигает за 7,5 секунды.

Модельный ряд получил систему активной безопасности Lexus Safety System+ 3.0, которая предотвращает столкновения с пешеходами, велосипедистами и мотоциклистами. Также есть круиз-контроль с автоматическим замедлением в поворотах, система удержания в полосе с автоподруливанием и автоматического экстренного торможения.

Автомобили Lexus RX пятого поколения будут доступны для покупки до конца 2022 года. Цены будут объявлены позже.

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