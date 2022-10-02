LeTV выпустила 50-дюймовый телевизор за 11 тысяч рублей

Компания LeTV представила для китайского рынка ультрабюджетный телевизор на 50 дюймов под названием LeTV Super TV F50 Pro. Новинка может похвастаться поддержкой разрешения 4K, тремя портами HDMI 2.0, металлическим корпусом и низкой ценой.

Дисплей телевизора поддерживает 92% цветовой гаммы DCI-P3 и 1,07 миллиарда цветов. В качестве процессора используется четырехъядерный Arm Cortex-A55 с частотой 1,9 ГГц и GPU ARM Mali-G31 MP2 в паре с 2 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных пользователю доступно 16 ГБ. Работает всё под управлением Android с фирменной оболочкой EUI 8.0.

Также есть два динамика общей мощностью 16 Вт, два порта USB 2.0, модуль Wi-Fi и коннектор RJ-45.

Самое интересное в телевизоре является его стоимость — всего 1349 юаней (~11 412 рублей). Такой низкий ценник за панель в 50 дюймов объясняется довольно просто. Перед каждым включением пользователю будет показываться реклама в одном из двух форматов: статическое изображение или видео.

Ждать выхода LeTV Super TV F50 Pro на глобальный рынок явно не стоит, если только компания не найдёт рекламодателей, которые согласятся демонстрировать рекламу подобным образом.

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