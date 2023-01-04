LeTV готовит к выходу бюджетную копию iPhone 14 Pro

Перезапущенная китайская компания LeTV решила просто клонировать успешные смартфоны других корпораций. В этот раз под копирку попал iPhone 14 Pro от Apple. Речь идёт о бюджетном смартфоне под названием S1 Pro.

При этом если увидеть S1 Pro издалека, то его можно с легкостью спутать с iPhone 14 Pro или iPhone 13 Pro.

Технические характеристики пока особо неизвестны. Упоминается только таинственный чипсет Huben T7510, но что он из себя представляет никто не знает, кроме LeTV. Есть предположение, что это переименованный Unisoc Tiger T7510, который был представлен в 2020 году.

Выход LeTV S1 Pro состоится в ближайшее время в Китае. Стоимость смартфона составит $145 (около 11 тыс. рублей).