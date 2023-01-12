LeTV выпустила дешевую копию iPhone 14 Pro

Китайская компания LeTV представила смартфон LeTV S1 Pro. Он был бы не так интересен, если не представлял доступную копию iPhone 14 Pro. Правда, схожесть только во внешнем виде. На деле это достаточно посредственный Android-смартфон с 6,5-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1600×720 точек.

На задней стороне смартфона расположился квадратный блок камер, а спереди красуется вырез Dynamic Island с фронтальной камерой на 5 Мп. При этом на промо-изображениях показан работающий «островок», но как это будет выглядеть в реальной жизни, пока неизвестно.

Внутри устройства установлен 8-ядерных чипсет Unisoc Tiger T7510 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных доступно 128 ГБ памяти. Стоит отметить, что несмотря на всю «бюджетность», смартфон работает в сетях 5G и обладает батарейкой на 5000 мАч.

Стоимость LeTV S1 Pro в Китае составляет 899 юаней (около 9 100 рублей).