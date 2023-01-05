Lenovo представила защищенный бизнес-смартфон ThinkPhone

В честь 30-летнего юбилея ноутбука ThinkPad компания Lenovo представила первый смартфон серии под названием Thinkphone. Новый продукт сочетает в себе технологии Motorola и Lenovo, а также флагманские характеристики.

Компания позиционирует телефон в качестве компаньона ноутбуков Thinkpad для корпоративного сегмента. Пользователю будет доступна платформа безопасности ThinkSHield, а сами данные защищены технологией Motorola Threat Defence. Кроме того, IT-специалисты корпораций смогут управлять многочисленными устройствами с помощью инструментов Moto OEMConfig, Moto Device Manager и приложения Moto Secure.

Корпус Thinkphone выполнен из алюминиевого и арамидного волокна, защищен двумя стандартами: MIL-STD-810H и IP68. На левой грани настраиваемая красная кнопка. Спереди 6,6-дюймовый OLED дисплей с FullHD+ разрешением и прикрыт стеклом Gorilla Glass Victus.

Lenovo Thinkphone оснащается отдельным процессором Moto KeySafe, обеспечивающий дополнительную безопасность данных на мобильном устройстве. Он изолирует ПИН-коды, пароли, криптографические ключи, оставляя их в безопасной среде, защищенной от незаконного доступа.

На смартфоне предустановлены приложения Microsoft 365, Outlook и Teams. Для более плотного взаимодействия с ноутбуками ThinkPad создан набор инструментов Think 2 Think Connectivity в который входят:

Быстрое подключение к ПК. ThinkPad автоматически обнаружит смартфон и подключится к нему по Wi-Fi;

Единый буфер обмена. При подключённом ThinkPhone можно оперативно вставлять в любое приложение на ПК скопированный текст, фото или документы;

Перенос файлов. Оперативное перетаскивание файлов между смартфоном и ПК;

Унифицированные уведомления. Все уведомления смартфона будут отображаться в Центре уведомлений Windows;

Открытие Android-приложений на ПК;

Использование камеры ThinkPhone в качестве веб-камеры ПК для видеосвязи;

5G-модем. Быстрое подключение смартфона в качестве модема.

Основным чипсетом стал Snapdragon 8+ Gen 1. За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч. В комплекте идёт адаптер питания TurboPower мощностью 68 Вт. Мощность беспроводной зарядки составляет 15 Вт.

Работает смартфон на Android 13 и получит три года обновлений версии ОС и четыре года обновлений безопасности.

Lenovo ThinkPhone будет продаваться в США, Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Австралии и некоторых странах Азии в ближайшие месяцы. Стоимость пока неизвестна.