Leica выпустила черно-белую камеру за $8200
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Новости

Leica выпустила черно-белую камеру за $8200

Компания Leica расширила линейку премиальных фотоаппаратов, которые делают фотографии в черно-белом цвете. Новинка называется M10 Monochrome.

  • M10 Monochrome 91
  • Leica M10 Monochrome
  • Leica M10 Monochrome

По словам производителя, монохромный сенсор на 40 МП умеет создавать лучшие черно-белые снимки с очень высокой детализацией, широким динамическим диапазоном. Это позволит создать уникальное изображение.

  • M10 Monochrome
Фото на M10 Monochrome

Компания отметила, что цветная фотография не может похвастаться таким качеством при переводе в черно-белый формат.

Стоимость камеры M10 Monochrome составляет $8200, или около 504 тысяч рублей.

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