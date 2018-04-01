Leica выпустила черно-белую камеру за $8200

Компания Leica расширила линейку премиальных фотоаппаратов, которые делают фотографии в черно-белом цвете. Новинка называется M10 Monochrome.

По словам производителя, монохромный сенсор на 40 МП умеет создавать лучшие черно-белые снимки с очень высокой детализацией, широким динамическим диапазоном. Это позволит создать уникальное изображение.

Фото на M10 Monochrome

Компания отметила, что цветная фотография не может похвастаться таким качеством при переводе в черно-белый формат.

Стоимость камеры M10 Monochrome составляет $8200, или около 504 тысяч рублей.