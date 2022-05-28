Первый флагман Xiaomi с камерой Leica выйдет в июле

Глава Xiaomi Лэй Цзюнь в китайской соцсети Weibo вовсю намекает на скорый анонс смартфона Xiaomi с камерой Leica.

Лэй Цзюнь опубликовал изображение старого фотоаппарата Leica и туманно сообщил, что снова начал увлекаться фотографией. Также он пообещал, что все почувствуют «новую эру движущихся изображений» уже в июле.

23 мая Xiaomi заявляла, что договорилась о стратегическом сотрудничестве с Leica Imaging. После этого стало известно, что выход первого смартфона с камерой бренда состоится в июле.

Предполагается, что новиной станет Xiaomi 12 Ultra. На существующих изображениях, у устройства огромный блок камеры. По словам инсайдера Ice Universe, качество изображений, действительно, приблизится к уровню зеркальных камер.

Также Xiaomi 12 Ultra приписывают топовый процессор Snapdragon 8 Gen 1 и 6,73-дюймовый AMOLED LTPO 2.0 дисплей.

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