Leica представила новую камеру M11 за 709 тысяч рублей

Компания Leica впервые за много лет перевыпустила легендарную камеру М-серии. На нее снимают звезды и знаменитые фотографы, именно на камеры М было сделано множество снимков, которые вошли в историю.

Новая Leica M11 сочетает в себе преимущества классических дальномерных камер и возможности современных технологий. В числе отличительных особенностей камеры: новая матрица с технологией вариативного разрешения Triple Resolution, расширенный диапазон чувствительности ISO, двойная память, увеличенная производительность аккумулятора, а также интуитивно меню.

Полнокадровая КМОП-матрица с обратной засветкой, оснащённая технологией вариативного разрешения Triple Resolution, — сердце новой Leica M11. В зависимости от задачи файлы в форматах DNG и JPEG могут быть созданы в разрешении 60, 36 или 18 мегапикселей. Разрешение 60 МП позволяет делать снимки с подробнейшей детализацией и высочайшим качеством изображения при полном задействовании оптического потенциала современных APO-объективов системы Leica M. При съемке с пониженным разрешением производительность камеры повышается, увеличивается продолжительность непрерывной съемки и уменьшается вес сохраняемых файлов.

Специально разработанный фильтр, блокирующий ИК- и УФ-излучение, состоит из двух соединенных между собой ультратонких стекол.

Классическая Leica M3 / 1954 – 1967 г.

Узнаваемый канонический дизайн Leica M11 был оптимизирован для улучшения эргономики. Кнопки управления обрамляют новый сенсорный экран с разрешением в 2,3 МП. Структура меню M11 аналогична той, что используется в моделях Leica SL2 и Q2.

Камера обладает диапазоном чувствительности ISO от 64 до 50 000, динамическим диапазоном до 15 ступеней, а также способна записывать изображения с глубиной цвета в 14 бит. Благодаря процессору Maestro III камера стала ещё более быстродействующей и отзывчивой даже при выборе самого высокого разрешения. Электронный затвор камеры может отрабатывать выдержки до 1/16 000 с. Эта новая функция позволяет снимать при ярком солнечном свете на объектив с широко открытой диафрагмой без использования ND-фильтров. Впервые на камере семейства M матричный замер экспозиции доступен при съемке через дальномерный видоискатель.

Верхняя панель версии M11 серебристый хром выполнена из латуни, вес камеры составляет 640 граммов. Версия в чёрном цвете с верхней панелью из высококачественного алюминия со сверхпрочным покрытием легче на целых 100 граммов.

Отказ от традиционной нижней панели предоставил возможность прямого доступа к аккумулятору, порту USB-C и SD-карте. Кроме слота для SD-карты, Leica M11 оснащена внутренней памятью объёмом 64 ГБ. Таким образом, M11 стала первой камерой семейства M, позволяющей сохранять изображения на двух носителях одновременно. Кроме того, камера получила сертификацию Made for iPhone and iPad.

Leica M11 доступна по миру с 13 января 2022. В России камера уже доступна за 709 750 рублей.