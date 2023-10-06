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Leica представила камеру моментальной печати Sofort 2

Фото аватара
Василиса Ларина сегодня в 15:58

Leica анонсировала камеру мгновенной печати Sofort 2. Она получила 1/5-дюймовый CMOS-сенсор с разрешением 4,9 Мп, объектив 28 мм, переменную диафрагму и 3-дюймовый дисплей.

Сделанные фотографии хранятся в памяти устройства и на карте microSD. Распечатывать снимки можно, как сделанные на саму камеру, так и переданные через фирменное приложение Leica Fotos.

Корпус Sofort 2 сделан из пластика, а на выбор доступно три цвета: чёрный, белый, красный.

Несмотря на такие “скромные” характеристики стоимость фотоаппарата составляет 379 евро. Продажи начнутся с 9 ноября.

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Источник:
Leica
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