Leica представила камеру моментальной печати Sofort 2

Leica анонсировала камеру мгновенной печати Sofort 2. Она получила 1/5-дюймовый CMOS-сенсор с разрешением 4,9 Мп, объектив 28 мм, переменную диафрагму и 3-дюймовый дисплей.

Сделанные фотографии хранятся в памяти устройства и на карте microSD. Распечатывать снимки можно, как сделанные на саму камеру, так и переданные через фирменное приложение Leica Fotos.

Корпус Sofort 2 сделан из пластика, а на выбор доступно три цвета: чёрный, белый, красный.

Несмотря на такие “скромные” характеристики стоимость фотоаппарата составляет 379 евро. Продажи начнутся с 9 ноября.