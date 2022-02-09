Leica представила люксовые часы-хронометры L1 и L2

Компания Leica Camera AG представила уникальный для себя продукт. Речь идёт о премиальных часах-хронометрах Leica L1 и L2.

Обе модели оснащены специально разработанным механизмом с ручным заводом. Его можно видеть через прозрачную заднюю панель, выполненную из прочного сапфирового стекла. Часовой механизм и большинство деталей разработаны и произведены на заводе компании Lehmann Präzision GmbH, расположенном в немецком регионе Шварцвальд.

Кроме выпуклой передней поверхности и прозрачной задней панели из устойчивого к царапинам сапфирового стекла с двусторонним антибликовым покрытием, обе модели оснащены запатентованной нажимной головкой для ручного завода и коррелирующими индикаторами на циферблате.

С помощью заводной головки можно сбрасывать маленькую секундную стрелку на ноль, что добавляет ещё одну практическую функцию.

Стоимость Leica L1 составляет 807 500 рублей, а L2 обойдутся в 1 147 500 рублей.

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