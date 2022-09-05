Leica выпустила лазерный проектор Cine 1 за $7900

Компания Leica представила лазерный телевизор Cine 1, созданный совместно с китайским производителем Hisense. Технически это ультракороткофокусный проектор, который можно устанавливать недалеко от стены.

Новинка оснащена линзами Summicron с асферическими элементами и лазерным RGB-модулем.

Проектор предлагается в двух вариантах: с диагональю экрана 80 и 100 дюймов. В обоих случаях речь идёт о разрешении 4K. Для качественного изображения нужно устанавливать новинку на расстоянии 15 или 30 см от стены. Яркость составляет 2100 и 2500 люмен соответственно.

Фото: Slashgear

Сообщается, что одно устройство проработает более 25 тысяч часов.

Среди других плюсов можно выделить встроенную акустику с системой Dolby Atmos для объёмного звучания. Есть порты HDMI и USB, также к проектору можно подключать телевизионный тюнер, который функционирует под управлением операционной системы VIDAA OS от Hisense. Эта ОС обеспечивает функции Smart TV.

Цены, ожидаемо, высокие — $6900 за 80-дюймовую версию и $7900 за 100-дюймовую. Помимо этого, Leica дополнительно предлагает к покупке экраны рассеянного света за $1800/1600 соответственно. Продажи в США стартуют во втором квартале 2023 года.

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