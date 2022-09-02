Leica представила лазерный проектор за $7900

Leica в коллаборации с Hisense представили лазерный проектор Leica Cine 1 в рамках выставки IFA 2022.

У новинки две вариации: 100-дюймовая, которая проецирует картинку на расстоянии 30 см от стены и 80-дюймовая, которая работает с 15-сантиметрового расстояния. Обе конфигурации выдают изображение в разрешение 4K и частотой обновления 60 Гц. Производитель обещает работу одного устройства более 25 тысяч часов.

Также у Leica Cine 1 есть два 20-ваттных встроенных динамика с поддержкой Dolby Atmos и Dolby Digital Plus; три порта HDMI и USB 2.0/USB 3.0.

Сообщается, что в основе проекционной системы с технологией тройного лазера RGB лежит сложная оптика. Она выдает яркость от 2100 до 2500 ANSI люмен.

Стоимость, ожидаемо, высокая. За 100-дюймовый проектор придется заплатить $7900, 80-дюймовый — $6900. К ним Leica будет дополнительно продавать и экраны рассеянного света за $1800/1600 соответственно.

Новинку планируют выпустить во 2 квартале 2023 года для европейского рынка, в 3 квартале для Китая и в 4 квартале для США.

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