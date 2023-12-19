LEGO выпустит набор по «Сумеркам» с домом Калленов и главными героями

Компания LEGO анонсировала выпуск конструктора по «Сумеркам». Данный проект набрал необходимые 10 тысяч голосов в LEGO Ideas всего за восемь часов.

Фанат представил детализированную модель дома семьи Калленов, волка из кубиков и минифигурки Эдварда Каллена, Беллы Свон, Джейкоба Блэка и Карлайла Каллена.

На изображениях представлен разработанный концепт, который после переработки дизайнерами LEGO, будет выпущен в свет. Дата запуска продаж конструктора, а также его стоимость пока неизвестны.

LEGO Ideas с 2014 года позволяет пользователям представлять свои собственные идеи для наборов. Те проекты, которые набирают более 10 тысяч голосов, в дальнейшем проходят переработку и выпускаются в качестве полноценных конструкторов.