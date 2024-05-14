LEGO выпустила набор с башней Саурона из «Властелина Колец»

LEGO Group в партнёрстве с Warner Bros. Discovery Global Consumer Products анонсировала выпуск набора, посвящённого башне Саурона из «Властелина колец». Он состоит из 5471 элемента и представляет собой зловещую башню Мордора, на вершине которой расположено вращающееся Око Саурона.

Комплект включает в себя 10 мини-фигурок, среди которых Саурон, Голос Саурона (Глашатай Саурона), Орк, Фродо, Сэм, Голлум и Готмог.

Конструкция разделена на четыре основные секции, причём секция с башней выполнена в модульном стиле. Это позволяет владельцам нескольких копий набора соединять части башни, создав более высокую Барад-Дур.

Набор начнут продавать с 4 июня по цене в $460.