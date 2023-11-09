LEGO представила «Башню Мстителей» — самый большой набор по вселенной Marvel

24 ноября стартуют продажи самого большого набора LEGO по вселенной Marvel — «Башни Мстителей». Соответствующий комплект, созданный в честь 60-летия выхода первого комикса «Мстители», появился на сайте компании.

В набор за $500 (~46000 рублей) входит 31 минифигурка, в частности, Железный человек, Вонг, Капитан Америка, Тор, Человек Муравей, Черная Вдова, Ник Фьюри, Халк, Воитель, Вижн, Соколиный Глаз, Ванда, Оса и даже Кевин Файги.

Самое главное в комплексе – 90-сантиметровая штаб-квартира супергероев, состоящая из более 5200 деталей. Создатели попытались воссоздать этажи здания по образцу памятных моментов из фильмов о Мстителях, например, драка Капитана Америки с самим собой на стеклянном мосту.

Помимо этого, в набор входят десятки аксессуаров: тессеракт, молот Тора, пейджер и многое другое.