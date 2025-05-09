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Legion Y700 Gen 4 получил геймпад-чехол с датчиками Холла и RGB-подсветкой

Для тех, кто играет по-серьёзному.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 12:37

Lenovo представила аксессуар для своего игрового планшета Legion Y700 Gen 4 — фирменный чехол-геймпад Lenovo Legion Controller G9, превращающий устройство в компактную портативную консоль. Аксессуар получил джойстики с датчиками Холла, RGB-подсветку, настраиваемые кнопки и возможность управления через специальное приложение.

На задней панели расположены четыре программируемые клавиши, которым можно назначить макросы. Джойстики обладают точной отдачей, а дизайн чехла учитывает эргономику при длительной игре.

На выбор будут доступны две версии Lenovo Legion Controller G9:

  • Legion Controller G9 — базовая модель,
  • Legion Controller G9 Pro — с вибромоторами и оптическими кнопками ABXY.

Продажи стартуют вместе с планшетом 20 мая. Стартовая цена — от 499 юаней (примерно 6000 рублей).

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Источник:
Weibo
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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