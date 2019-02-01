Легендарную Quake 2 раздают бесплатно

Совсем скоро студия Bethesda проведёт конференцию QuakeCon, на которой покажет несколько новых игр. Из-за предстоящего события компания открыла благотворительный сбор средств для двух организаций, а взамен пообещали бесплатную игру. Благодаря фанатам удалось собрать большее 30 тысяч долларов. Компания сдержала своё обещание и сделала легендарную игру Quake 2 бесплатной для обладателей PC.

Для получения бесплатной версии Quake 2 нужно загрузить и зайти в фирменный лаунчер Bethesda Launcher. Раздача продлится всего три дня.

После 17 августа, в бесплатную раздачу попадёт Quake 3.