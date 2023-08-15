Критики высоко оценили ремастер Quake II

На агрегаторах оценок игр сформировался средний рейтинг для ремастера Quake II: Enhanced Edition, выпущенного студией Nightdive Studios 10 августа. Критики высоко оценили обновленную версию классического шутера, который превратился в одну из наилучших «олдскульных» игр своего жанра.

Согласно первым восьми рецензиям на сайте OpenCritic, Quake II: Enhanced Edition получил оценку 90 баллов из 100. Каждый журналист рекомендовал этот ремастер для прохождения.

Metacritic также засвидетельствовал высокое качество ремастера, присудив ему средний рейтинг 89 баллов из 100 на основе семи обзоров.

Эксперты отмечают, что Nightdive Studios создали потрясающий ремастер. Обновленная версия не только повысила разрешение и улучшила графику, но и оптимизировала искусственный интеллект, добавила обилие нового контента, анимаций, поддержку кроссплея, а также управление с помощью гироскопа и многое другое.

Один из обозревателей назвал Quake II: Enhanced Edition одним из лучших ремастеров в истории игр. Этот ремастер значительно улучшил оригинальную игру как в плане графики, так и воплощения искусственного интеллекта, а также добавил множество новых элементов.

«Quake II: Enhanced Edition» — исключительный ремастер, который превратил любимую классику в один из наилучших шутеров старой школы, доступных по доступной цене.

Разработчики также получили похвалу за удобное управление на консолях. Несмотря на это, один из обозревателей выразил замечание о возможных редких вылетах на ПК. Ремастер Quake II доступен на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, а также в рамках подписки Game Pass.