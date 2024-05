Bethesda закрыла авторов Hi-Fi RUSH, Dishonored и Marvel’s Blade

Сегодня президент Microsoft Gaming по игровому контенту и студиям Мэтт Бути разослал сотрудникам письмо, в котором говорится о закрытии нескольких студий. Под горячую руку попали Arkane Austin, Alpha Dog, Roundhouse Games и даже Tango Gameworks — авторы Hi-Fi RUSH и The Evil Within. Кроме того, изменения коснутся и отдельных должностей в командах Bethesda, которые также будут ликвидированы.

Студию Arkane Austin, которая работала над Dishonored, Redfall и еще не вышедшей Marvel’s Blade, распустят, но некоторые её члены перейдут к другим проектам Bethesda. Кстати, упомянутая Redfall в связи с событиями больше не получит обновлений. Сервера останутся онлайн, а издатель предложит игрокам выгодные предложения.

Примерно такая же картина ждет студию Alpha Dog и ее последний проект Mighty DOOM. Официальный «закат» шутера состоится 7 августа — именно тогда отключат внутриигровые покупки. А вот с Tango Gameworks не все так грустно. Хоть студию и закроют, Hi-Fi RUSH останется доступной всем пользователям на актуальных платформах.

Большего всего, возможно, повезло команде Roundhouse Games, которую переведут в ZeniMax Online Studios для дальнейшей работы над The Elder Scrolls Online.

Под конец письма Мэтт Бути напомнил, что Bethesda все еще остается одной из ключевых компаний Xbox с «сильным портфолио замечательных игр и процветающими сообществами». На горизонте у студии целый ряд новинок. Только в 2024 году выйдет обновления для Starfield, The Elder Scrolls Online и Fallout 76, а также Indiana Jones and The Great Circle.