Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Новости

Оригинальный Quake смогли запустить на Apple Watch

Энтузиаст Томаш Визмазал смог портировать культовый шутер от первого лица Quake от компании ID Software на смарт-часы Apple Watch. Игра не просто запускается, в неё можно полноценно сыграть прямо на часах с частотой кадров не менее 60 FPS.

Для работы используется программный рендер Quake, а также сенсорное и гироскопическое управление. Звук тоже есть.

Автор отмечает, что игра недоступна в App Store из-за лицензионных ограничений, которые касаются игровых ресурсов, однако порт можно создать самостоятельно. Для этого нужен компьютер Mac и среда разработки Xcode, а также игровые ресурсы. В GitHub-репозитории для проекта автор подробно описал, как это сделать.

Отметим, что чаще энтузиасты портируют другую игру во все возможные устройства — Doom 1993 года.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!

Теги: 
Источник:
Github, The GEEK
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

Комментарии

Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии