Оригинальный Quake смогли запустить на Apple Watch

Энтузиаст Томаш Визмазал смог портировать культовый шутер от первого лица Quake от компании ID Software на смарт-часы Apple Watch. Игра не просто запускается, в неё можно полноценно сыграть прямо на часах с частотой кадров не менее 60 FPS.

Для работы используется программный рендер Quake, а также сенсорное и гироскопическое управление. Звук тоже есть.

Автор отмечает, что игра недоступна в App Store из-за лицензионных ограничений, которые касаются игровых ресурсов, однако порт можно создать самостоятельно. Для этого нужен компьютер Mac и среда разработки Xcode, а также игровые ресурсы. В GitHub-репозитории для проекта автор подробно описал, как это сделать.

Отметим, что чаще энтузиасты портируют другую игру во все возможные устройства — Doom 1993 года.

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