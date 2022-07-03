Блогер показал Fallout: New Vegas на Unreal Engine 5

Фанаты Fallout по всему миру ждут анонса ремастера одной из лучших частей франшизы – Fallout: New Vegas. Блогер с ником TeaserPlay решил показать своё видение, какой должна быть игра на движке Unreal Engine 5.

Для демонстрации он создал концептуальный трейлер и выложил его на YouTube. В комментариях к ролику автора хвалят и отмечают, что только фанаты понимают, какими должны быть ремастеры.

В свою очередь разработчики Fallout заявляли, что продолжение Fallout 4 появится только после выхода The Elder Scrolls 6, которая увидит свет, после релиза Starfield.

Возможно, Bethesda заметят данный ролик на YouTube, прислушаются к мнению фанатов и по-настоящему их удивят выходом ремастера Fallout: New Vegas

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