Китайцы выпустили свой iPhone 14 Pro за $150

Китайский бренд бюджетных смартфонов LeBest выпустил гибрид из будущего iPhone 14 Pro и прошлогоднего флагмана Xiaomi Mi 11 Ultra. Новинка под названием X14 Pro Max выглядит довольно забавно.

У смартфона огромный блок на задней панели с камерой визуально идентичной iPhone 13 Pro.

Рядом с ней дополнительный черный дисплей — это уже дань Xiaomi Mi 11 Ultra. Сама панель выполнена из матового стекла с гранями из нержавеющей стали.

Характеристики китайского гибрида X14 Pro Max следующие: 6,5-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления картинки 60 Гц. Процессор простенький — Unisoc T610. Фронтальная камера получила 8 Мп, основная 16 Мп. Также есть поддержка 40-ваттной быстрой зарядки и сканер отпечатков пальцев. Объем оперативной памяти составляет 4 Гб, встроенной — 64 Гб.

Линейка цветов повторяет варианты iPhone 13 Pro, за исключением золотого. Для полноты эффекта производитель в пресс-изображениях использует те же обои, что и у 13 Pro.

Стоимость LeBest X14 Pro Max намного меньше, чем у флагманов-подражателей. Смартфон предлагается за $150.

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