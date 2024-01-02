Крах Apple? iPhone 16 будет мало чем отличаться от iPhone 15

Новый iPhone 16, который должен выйти осенью 2024 года, будет мало чем отличаться от прошлогоднего iPhone 15. Более того, аналитики негативно оценивают объемы и ассортимент iPhone 15, а продажи Mac и iPad уже совсем скоро замедлятся к доковидным значениям. Об этом сообщают специалисты инвестиционной компании Barclays.

Также негативно оцениваются перспективы сервисов Apple в 2024 и 2025 финансовых годах. Аналитики предполагают, что рост сегмента составит всего 8–10% вместо ранее ожидаемых 20%.

Интересно, что Barclays снизила целевую стоимость акций Apple на $1 — со 161 до 160.