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Крах Apple? iPhone 16 будет мало чем отличаться от iPhone 15

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Валентин Снежин сегодня в 02:02

Новый iPhone 16, который должен выйти осенью 2024 года, будет мало чем отличаться от прошлогоднего iPhone 15. Более того, аналитики негативно оценивают объемы и ассортимент iPhone 15, а продажи Mac и iPad уже совсем скоро замедлятся к доковидным значениям. Об этом сообщают специалисты инвестиционной компании Barclays.

Также негативно оцениваются перспективы сервисов Apple в 2024 и 2025 финансовых годах. Аналитики предполагают, что рост сегмента составит всего 8–10% вместо ранее ожидаемых 20%.

Интересно, что Barclays снизила целевую стоимость акций Apple на $1 — со 161 до 160.

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Теги: 
Источник:
Reuters
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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