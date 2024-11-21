Кошелек Steam теперь можно пополнить через Ozon Банк

Ozon Банк добавил возможность пополнения аккаунтов Steam. Соответствующая функция появилась как в мобильном приложении, так и на официальном сайте банка.

Чтобы пополнить кошелек Steam через Ozon Банк необходимо в разделе «Платежи» выбрать услугу «Игры и досуг», а затем непосредственно саму платформу от Valve.

После этого банк предложит ввести логин Steam и сумму зачисления от $1. Важно, что пополнять можно только аккаунты РФ или СНГ (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан и Узбекистан).

Лимит одного платежа составляет 5 тысяч рублей. При этом Ozon Банк не взимает комиссию за платеж. Однако происходит двойная конвертация: сначала из рублей в доллары, а затем из долларов в валюту аккаунта. На обмен валют уйдет до 10% от суммы платежа.

Редакция The GEEK подтверждает работоспособность данного способа пополнения кошелька Steam. Тестовое пополнение в $1 обошлось в 111,24 рубля. Средства были зачислены на аккаунт моментально. Максимальный срок пополнения — до 2 часов.