Корпус iPhone 15 Pro только частично сделан из титана

Совсем недавно были представлены новые смартфоны iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max и они уже успели вызвать оживленное обсуждение. Вначале их процессор попал в бенчмарк и не сильно порадовал производительностью, а сегодня мы узнали о неожиданном материале, используемом в корпусе новинок.

Как такого обмана нет, ведь на презентации показана именно рамка iPhone 15 Pro. Apple умеет хитрить.

На самом деле, корпус iPhone 15 Pro не полностью выполнен из титана, как предполагалось. Из титана сделана лишь внешняя рамка устройства, в то время как внутренняя часть изготовлена из 100%-го переработанного алюминия. Apple приложила усилия и применила технологию твердотельной диффузии для их соединения, что стало первым случаем использования данной методики в мире мобильных устройств.

Специалисты провели термомеханический процесс, который позволил создать прочное соединение между титаном и алюминием, и при этом уникальная текстура титана сохраняется благодаря многоступенчатому процессу обработки. Кроме того, было объявлено об использовании PVD-покрытия с повышенной износостойкостью для дополнительной защиты металла.

Интересно, что весь процесс производства корпуса для iPhone 15 Pro занимает до 14 часов.