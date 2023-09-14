Корпус iPhone 15 Pro только частично сделан из титана

Совсем недавно были представлены новые смартфоны iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max и они уже успели вызвать оживленное обсуждение. Вначале их процессор попал в бенчмарк и не сильно порадовал производительностью, а сегодня мы узнали о неожиданном материале, используемом в корпусе новинок.
На самом деле, корпус iPhone 15 Pro не полностью выполнен из титана, как предполагалось. Из титана сделана лишь внешняя рамка устройства, в то время как внутренняя часть изготовлена из 100%-го переработанного алюминия. Apple приложила усилия и применила технологию твердотельной диффузии для их соединения, что стало первым случаем использования данной методики в мире мобильных устройств.
Специалисты провели термомеханический процесс, который позволил создать прочное соединение между титаном и алюминием, и при этом уникальная текстура титана сохраняется благодаря многоступенчатому процессу обработки. Кроме того, было объявлено об использовании PVD-покрытия с повышенной износостойкостью для дополнительной защиты металла.
Интересно, что весь процесс производства корпуса для iPhone 15 Pro занимает до 14 часов.