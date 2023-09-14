iPhone 15 Pro показал свою «мощь» в тесте Geekbench

Смартфон iPhone 15 Pro на новейшей однокристальной системе Apple A17 Pro прошёл тестирование в Geekbench, что позволяет нам сравнить его результаты с прошлым поколением.

В бенчмарке Geekbench версии 6 iPhone 15 Pro набирает 2914 и 7199 баллов в однопоточном и многопоточном режимах. Для сравнения, чип A16 Bionic (iPhone 14 Pro/Max) в этой же дисциплине показывает результат 2644 и 7073 балла. В сравнении с прошлым поколением прирост производительности у новинки составляет 10% в однопоточном режиме, а в многопотоке разница почти отсутствует.

Важно отметить, что была протестирована только процессорная часть чипа A17 Pro, и, какая у него графическая производительность, мы пока незнаем, но Apple делала ставку именно на графику.

Напомним, недавно у нас вышел материал, в котором опубликованы цены на все модели iPhone 15 в России.