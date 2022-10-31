Стала известна дата продаж realme 10 в России

Бренд realme запустит на российском рынке серию realme 10 уже 9 ноября 2022 года. Известно, что realme 10 обзаведётся лучшим в своей ценовой категории чипсетом MediaTek G99.

Рекламный постер realme 10 в России

Помимо чипсета MediaTek G99, смартфон получил до 16 ГБ (8 ГБ + 8 ГБ динамической) оперативной памяти — это самый большой объем в данном ценовом сегменте.

Кроме того, российские пользователи realme получат программу лояльности, специальное закрытое тестирование realme 10 для фанатов и программу тестирования новинки для студентов.