Компьютерный чек Apple, подписанный Стивом Джобсом, продан за $46 000

На торговой площадке RR Auction завершились торги за чек, подписанный бывшим генеральным директором и сооснователем компании Apple Стивом Джобсом. Лот ушёл с молотка за рекордные 46 000 долларов, что по текущему курсу составляет 4 239 130 рублей.

В описании лота сказано, что чек на сумму 4,01 доллара оформлен от компании Apple Computer и выписан розничному продавцу электроники RadioShack. Стив Джобс заполнил этот чек 23 июля 1976 года, когда он и Стив Возняк работали над компьютером Apple-1. В тот год, Джобс и Возняк собрали около 200 компьютеров Apple-1, из которых 50 были проданы магазину The Byte Shop в июле 1976 года по цене 666,66 долларов.

Кроме этого, в чеке указан первый официальный адрес компании «770 Welch Rd., Ste. 154, Palo Alto», который Джобс использовал как пункт приёма почты и местонахождение автоответчика, когда молодая Apple находилась в знаменитом гараже его родителей.

Компьютер Apple-1

В последние годы памятные вещи Apple и Стива Джобса продаются всё дороже и дороже, недавно с молотка ушёл редкий iPhone за рекордные 17 миллионов рублей и ультраредкие кроссовки Omega Sports Apple по не менее впечатляющей сумме.