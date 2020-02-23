Компания Илона Маска SpaceX провела первый в истории частный пилотируемый запуск в космос
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Новости

Компания Илона Маска SpaceX провела первый в истории частный пилотируемый запуск в космос

Сегодня состоялся успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с экипажем из двух американских астронавтов на борту корабля Crew Dragon компании SpaceX.

Изначально запуск должен был состояться 27 мая, но был перенесён на 30 мая из-за неблагоприятных погодных условий.

Это первый за 9 лет запуск пилотируемого корабля на МКС, который организовала США. До этого использовался российский «Союз» и обошёлся NASA в 86 миллионов долларов.

Компания Илона Маска стала первой частной организацией, которая устроила пилотируемый полёт в космос. Сам предприниматель собирается создать космический туризм и верит в идею освоения Луны и Марса.

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