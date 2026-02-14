Маск представил X Money: соцсеть X станет финансовой платформой | The GEEK
Маск представил X Money: соцсеть X станет финансовой платформой

X Money станет центром денежных операций внутри соцсети X.
Редакция The GEEK сегодня в 10:17

Илон Маск представил X Money — финансовую платформу социальной сети X. По словам Маска, сервис должен стать «центральным местом, где будут храниться все деньги» пользователей.

Проект уже проходит закрытое бета-тестирование внутри компании. Ограниченный внешний тест планируется запустить в течение ближайших одного-двух месяцев, после чего последует более широкий релиз.

Подробности работы X Money пока не раскрываются. Из заявлений Маска следует, что платформа позволит пользователям X совершать переводы, оплачивать покупки и проводить другие финансовые операции напрямую внутри социальной сети.

Сервис уже получил лицензии более чем в 40 штатах США. Кроме того, ранее X заключила стратегические партнёрства с крупными платёжными компаниями, включая Visa.

Запуск X Money — часть стратегии по превращению X в «суперприложение», объединяющее социальную сеть, финансы и другие цифровые сервисы в одной экосистеме.

