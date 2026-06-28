Китайская ИИ-модель GLM-5.2 догнала Mythos в тестах кибербезопасности
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Китайская ИИ-модель GLM-5.2 догнала Mythos в тестах кибербезопасности

Однако в общих тестах и программировании она пока уступает GPT-5.5 от OpenAI.
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Редакция The GEEK сегодня в 14:14
Китайская ИИ-модель GLM-5.2 догнала Mythos в тестах кибербезопасности

Открытая языковая модель GLM-5.2 от китайской компании Zhipu AI показала результаты, близкие к моделям Anthropic класса Mythos в некоторых задачах кибербезопасности. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на тесты исследователей и специалистов по безопасности.

По данным Semgrep, GLM-5.2 превосходит Claude Opus 4.8 при поиске уязвимостей, а при использовании специальных инструкций может приблизиться по эффективности к Mythos 5 и Fable 5.

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При этом в универсальных тестах модель пока не входит в число лидеров. По данным Artificial Analysis, GLM-5.2 занимает четвёртое место по общей производительности, уступая GPT-5.5 от OpenAI. В тестах на написание кода модель находится на шестой позиции, также позади GPT-5.5 и Gemini 3.1 Pro.

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Дополнительный интерес к GLM-5.2 связан с тем, что модель распространяется с открытыми весами. Её можно не только использовать через API, но и запускать локально. На этом фоне Anthropic недавно ограничила доступ к Fable 5 и Mythos 5, оставив их доступными лишь ограниченному кругу американских компаний.

The Wall Street Journal также пишет, что сопоставимые результаты в задачах кибербезопасности показывает ещё один китайский инструмент — Tulongfeng от компании 360 Security. На каких моделях он построен, не раскрывается.

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