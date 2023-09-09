Китай запретил чиновникам пользоваться iPhone

Китайские власти внесли запрет на использование iPhone и других смартфонов не китайского производства среди государственных служащих. Этот шаг вызвал резкое снижение акций Apple перед ожидаемой презентацией новых устройств 12 сентября. Неясно, будут ли расширяться меры запрета и какие структуры они могут затронуть в будущем.

Для лучшего понимания ситуации следует учитывать, что Китай является третьим по величине рынком для Apple. Только в 2023 году пользователи техники Apple в Китае составили 18% общего дохода компании. Важно отметить, что большая часть продукции Apple производится именно на территории Китая.

Начиная с 2019 года, США предпринимали меры для ограничения доступа компании HUAWEI к флагманским чипсетам. Несмотря на это, HUAWEI выпустила новый топовый смартфон Mate 60 Pro на собственном процессоре Kirin 9000s, который пользуется высоким спросом среди потребителей.