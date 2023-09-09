Китай запретил чиновникам пользоваться iPhone

Китайские власти внесли запрет на использование iPhone и других смартфонов не китайского производства среди государственных служащих. Этот шаг вызвал резкое снижение акций Apple перед ожидаемой презентацией новых устройств 12 сентября. Неясно, будут ли расширяться меры запрета и какие структуры они могут затронуть в будущем.
Для лучшего понимания ситуации следует учитывать, что Китай является третьим по величине рынком для Apple. Только в 2023 году пользователи техники Apple в Китае составили 18% общего дохода компании. Важно отметить, что большая часть продукции Apple производится именно на территории Китая.
Начиная с 2019 года, США предпринимали меры для ограничения доступа компании HUAWEI к флагманским чипсетам. Несмотря на это, HUAWEI выпустила новый топовый смартфон Mate 60 Pro на собственном процессоре Kirin 9000s, который пользуется высоким спросом среди потребителей.
Еще были слухи, что китайский оператор China Mobile Ltd может отказаться от продаж новых iPhone 15, но официальных заявлений не было. Кстати, в 2019 году у Apple уже был спад продаж в Китае на фоне торговой “войны” КНР и США, повторится ли это – интересно. С другой стороны, никакой выгоды Поднебесной это не принесет, экономика даже после снятия антиковидных ограничений, прямо скажем “не ахти”, а Apple все-таки обеспечивает людей работой, платит налоги и в целом добавляет стабильности.