Huawei и ZTE официально признали угрозой национальной безопасности США

США уже долгое время смотря подозрительно в сторону Huawei, а заодно и ZTE. В ноябре прошлого года они наложили санкции на эти компании. Тогда компаниями из США запрещалось сотрудничество с этими китайскими производителями. Однако кое-какие смягчения все-таки присутствовали. Сейчас же, похоже, и они уйдут, так как американские органы признали эти две компании, как угрозу национальной безопасности США.

К чему это приведет? В основном это коснется применения оборудования этих компаний в США. Еще год назад используемое оборудования Huawei и ZTE было распространено на территории штатов. После первого введения санкций, оно уменьшилось. Сейчас же сделать это будет просто невозможно. Более того, оборудование, что сейчас применяется от китайских компаний, должно быть заменено на то, которое не представляет угрозы безопасности США.

Так, главенствующий FCC – Аджит Пай сказал, что у правительства и служб безопасности есть неопровержимые факты, доказывающие, что китайские компании работают на правительство. Этому способствует их законодательство. Это значит, что службы безопасности не могут допустить вмешательства извне в свою политику и социальную жизнь.

На сайте FCC уже представлен документ, который немедленно вступает в силу. Хотя многие в недоумении, что сейчас может измениться от ранее введенных санкций. По всей видимости, сейчас начнется более тотальный контроль над американскими телекоммуникационными гигантами, дабы они отказались от «вражеских» девайсов.