Huawei и ZTE официально признали угрозой национальной безопасности США
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Huawei и ZTE официально признали угрозой национальной безопасности США

США уже долгое время смотря подозрительно в сторону Huawei, а заодно и ZTE. В ноябре прошлого года они наложили санкции на эти компании. Тогда компаниями из США запрещалось сотрудничество с этими китайскими производителями. Однако кое-какие смягчения все-таки присутствовали. Сейчас же, похоже, и они уйдут, так как американские органы признали эти две компании, как угрозу национальной безопасности США.

1 1

К чему это приведет? В основном это коснется применения оборудования этих компаний в США. Еще год назад используемое оборудования Huawei и ZTE было распространено на территории штатов. После первого введения санкций, оно уменьшилось. Сейчас же сделать это будет просто невозможно. Более того, оборудование, что сейчас применяется от китайских компаний, должно быть заменено на то, которое не представляет угрозы безопасности США.

Так, главенствующий FCC – Аджит Пай сказал, что у правительства и служб безопасности есть неопровержимые факты, доказывающие, что китайские компании работают на правительство. Этому способствует их законодательство. Это значит, что службы безопасности не могут допустить вмешательства извне в свою политику и социальную жизнь.

2 2

На сайте FCC уже представлен документ, который немедленно вступает в силу. Хотя многие в недоумении, что сейчас может измениться от ранее введенных санкций. По всей видимости, сейчас начнется более тотальный контроль над американскими телекоммуникационными гигантами, дабы они отказались от «вражеских» девайсов.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram

Комментарии

Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Читайте также

Сейчас на главной

Изображения чехлов раскрыли внешность Samsung Galaxy A01 Core со съёмным аккумулятором

ZTE готовит смартфон до 100 долларов

Samsung выпустит сверхбыстрый SSD-накопитель объемом до 1 ТБ

Pocophone опубликовал изображения нового Poco M2 Pro

Huawei и ZTE официально признали угрозой национальной безопасности США

Так выглядит Honor X10 Max в руках пользователя

Apple патентует кнопку включения с обратной связью для iPhone

Apple объяснила отсутствие Калькулятора и Погоды в iPad

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить