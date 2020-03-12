Китай возобновляет производство iPhone
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Новости

Китай возобновляет производство iPhone

Не для кого не секрет, что из-за эпидемии коронавируса доходы китайского производства сильно упали. Есть источники, свидетельствующие о снижении дохода почти вполовину сравнительно с предыдущим кварталом.

Несмотря на то, что заводы по производству iPhone во Вьетнаме, Индии и Мексике взяли на себя нагрузку после закрытия китайских заводов, предприятие все еще подсчитывает убытки.

К счастью, эпидемия в Китае достигла своего пика и теперь идет лишь на спад, говорит источник. Кризис миновал и производства осторожно возвращаются на рынок, а общественный транспорт на дороги.

Завод Foxconn на котором производится 99% процентов комплектующих и техники для Китая и 40% всех iPhone, возобновляет работу.

Foxconn активно привлекает жителей города Чжэнчжоу в китайской провинции Хэнань, обеспечивает денежное вознаграждение для всех, кто готов приступить к работе.

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