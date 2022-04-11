Apple запустила производство iPhone 13 в Индии

Apple начала производство iPhone 13 в Индии. Компания планировала этот запуск еще в феврале.

Теперь на заводе Foxconn в городе Ченнаи помимо iPhone SE, iPhone 11, iPhone 12 будут собирать и флагманский iPhone 13. Смартфоны будут не только продаваться в Индии, но и поставляться в США.

Для индийского рынка это особенно хорошая новость, так как из-за избежания пошлин на ввоз техники, смартфоны стали более доступными для населения. Например, в прошлом году внутри страны удалось снизить стоимость iPhone 12 примерно на $185.

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