На крупнейшем заводе Foxconn в Китае по сборке iPhone начались массовые протесты сотрудников

На китайском заводе Foxconn по сборке iPhone начались массовые протесты работников. Они недовольны мерами руководства по защите от COVID-19.

Более сотни рабочих завода Foxconn покинули общежития и пытались прорваться через охрану. Естественно, численность охранников значительно превышало количество рабочих и протест быстро подавили. При этом служба безопасности завода действовала жестко и избивали дубинками людей, лежащих на земле. Также на место прибыли полицейские отряды по борьбе с беспорядками.

Основной причиной протестов послужили опасения новых сотрудников по распространению COVID-19 внутри завода, а он сейчас находится в замкнутом цикле. Более того, рабочие не получили обещанные им выплаты.

Ранее стала известно, что Foxconn в срочном порядке набирает новых сотрудников для сборки iPhone.