Foxconn извинилась и пообещала протестующим сборщикам iPhone компенсации

На днях на главном заводе Foxconn в Чжэнчжоу сборщики iPhone подняли бунт из-за невыплат бонусов и сверхурочных для новых сотрудников. В компании оперативно отреагировали на ситуацию и заявили, что проблема в техническом сбое.

На данный момент руководство Foxconn извинилось перед сотрудниками и начало выплачивать деньги. Это подтвердили сами протестующие — им перевели 8 тысяч юаней ($1117), ещё должны заплатить 2 тысячи юаней ($279).

Помимо этого, 10 тысяч юаней ($1397) компания заплатит и тем, кто захотел уволиться. В последнее время на производстве iPhone есть проблемы — не хватает людей. Из-за пандемии и жёстких ограничений многие уволились, потому на заводы начали нанимать бывших военных, чиновников и жителей деревень.