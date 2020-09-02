Китай готовит ответ США

Санкции, особенно со стороны США, как ни странно, это не всегда плохо. Сколько раз мы уже слышали, что после введения ограничений на такие компания, как Huawei и ZTE, им придет конец. Но нет, они не только не потеряли основную клиентскую базу, но продолжают существовать и процветать. Более того, в сети появилось сообщение, что Китай готовит контрответ США.

Что подразумевается под этим понятием? Здесь не все так просто. Есть версия, что представители сильнейших компаний из Поднебесной, плюс люди с деньгами, а также поддержка государства, могут создать некий круг, а лучше сказать фонд, который называется «Внутренним замещением». Вся суть сводится к тому, что такой фонд предоставит не только финансовую поддержку для поддержания деятельности компаний, но и будет всячески помогать в развитии проектов.

На данный момент известно, что уже более 730 млн. в этот фонд вложила China Europe Capital. Как видим, это создание некоего технологического гиганта Китая. Также сообщается, что в этот же союз могут войти и представители Huawei и SMIC. Последние являются производителем микросхем и против них США в скором времени также могут ввести санкции. По этому поводу хорошо высказался бывший вице-президент Huawei. Он сказал, что две ведущие державы находятся в соперничестве, которое если и закончится, то только в результате нокаута.

Очень хорошо подмечено, и если не предпринимать никаких действий сейчас, то нокаут может постигнуть именно Китай. Ведь если жители Поднебесной потеряют доступ к западным технологиям, то именно они будут нокаутированы. Сейчас же уже становится ясным, что Китай не желает мириться с поражением и всячески будет противостоять американским политическим играм. Очень плохо, что две великие державы не могут найти компромисса, ведь от этого может пострадать развитие инновационных технологий.