Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Китай готовит ответ США

Санкции, особенно со стороны США, как ни странно, это не всегда плохо. Сколько раз мы уже слышали, что после введения ограничений на такие компания, как Huawei и ZTE, им придет конец. Но нет, они не только не потеряли основную клиентскую базу, но продолжают существовать и процветать. Более того, в сети появилось сообщение, что Китай готовит контрответ США.

Что подразумевается под этим понятием? Здесь не все так просто. Есть версия, что представители сильнейших компаний из Поднебесной, плюс люди с деньгами, а также поддержка государства, могут создать некий круг, а лучше сказать фонд, который называется «Внутренним замещением». Вся суть сводится к тому, что такой фонд предоставит не только финансовую поддержку для поддержания деятельности компаний, но и будет всячески помогать в развитии проектов.

  • 1 8

На данный момент известно, что уже более 730 млн. в этот фонд вложила China Europe Capital. Как видим, это создание некоего технологического гиганта Китая. Также сообщается, что в этот же союз могут войти и представители Huawei и SMIC. Последние являются производителем микросхем и против них США в скором времени также могут ввести санкции. По этому поводу хорошо высказался бывший вице-президент Huawei. Он сказал, что две ведущие державы находятся в соперничестве, которое если и закончится, то только в результате нокаута.

Очень хорошо подмечено, и если не предпринимать никаких действий сейчас, то нокаут может постигнуть именно Китай. Ведь если жители Поднебесной потеряют доступ к западным технологиям, то именно они будут нокаутированы. Сейчас же уже становится ясным, что Китай не желает мириться с поражением и всячески будет противостоять американским политическим играм. Очень плохо, что две великие державы не могут найти компромисса, ведь от этого может пострадать развитие инновационных технологий.

Источник:
gizmochina
Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте
Михаил

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.

Комментарии

0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить