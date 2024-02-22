Керамический флагман Xiaomi 14 Ultra показали на «живых» фотографиях

Вскоре после того, как Xiaomi анонсировала свой новый флагман Xiaomi 14 Ultra, на странице известного инсайдера Digital Chat Station в Weibo были опубликованы «живые» фотографии устройства, выполненного в синем цвете.

На фотографиях также показали набор аксессуаров, который преобразует Xiaomi 14 Ultra в настоящую камеру.

В специальную рукоятку Xiaomi встроила аккумулятор на 1500 мАч. В её корпусе расположились дополнительные элементы управления: кнопка срабатывания затвора, регулятор зума, кнопка начала записи видео и селектор для настройки ISO и экспозиции.