Карл Пей рассказал о новом процессоре в Nothing Phone (2)

Руководитель и основаткель компании Nothing, Карл Пей, раскрыл некоторые подробности о грядущем смартфоне Phone (2). Он рассказал о весомых преимуществах нового устройства и отметил новое, более мощное железо. Кроме того, Пей подтвердил, что Phone (2) будет оснащен процессором Snapdragon 8+ Gen 1. Последнее решение позволит ускорить открытие приложений в два раза по сравнению с предыдущей моделью Phone (1), а общая производительность устройства повысится на 80%.

Кроме улучшенной производительности, Snapdragon 8+ Gen 1 принесет значительные улучшения в других аспектах, таких как время автономной работы, сетевые возможности и функциональность камеры. Например, Phone (2) будет способен делать снимки в формате RAW HDR и записывать видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду.

Презентация нового смартфона от Nothing запланирована на лето.