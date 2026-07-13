Apple может отказаться от чипов M6 Max и M6 Ultra ради ИИ
Новости

Apple может отказаться от чипов M6 Max и M6 Ultra ради ИИ

Компания сосредоточит ресурсы на M7, которая получит более высокую производительность.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:49
Apple может отказаться от чипов M6 Max и M6 Ultra ради ИИ

Apple может отказаться от выпуска процессоров M6 Max и M6 Ultra. Об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

По его данным, уже этой осенью Apple представит только базовый чип M6. При этом версии Pro, Max и Ultra для нынешнего поколения выпускать не планируется. Исключением станет M5 Ultra, который компания по-прежнему собирается представить.

Вместо развития линейки M6 Apple сосредоточится на новом поколении процессоров M7. Сейчас компания уже тестирует эти чипы. Ожидается, что базовый M7 выйдет в первой половине 2027 года, затем появятся версии Pro и Max, а в 2028 году дебютирует M7 Ultra.

По словам Гурмана, такой шаг станет беспрецедентным для Apple. Ранее компания уже пропускала отдельные модификации процессоров, но ещё никогда полностью не отказывалась от выпуска сразу нескольких флагманских версий одного поколения.

Главная причина изменения стратегии — искусственный интеллект. Источники Bloomberg утверждают, что Apple готовит масштабную переработку архитектуры M7, особенно версии Ultra. Новый процессор должен значительно ускорить работу ИИ-моделей и по своим возможностям приблизиться к специализированным ускорителям вроде NVIDIA Blackwell.

Официально Apple эту информацию пока не комментировала. Если планы подтвердятся, линейка M6 станет одной из самых необычных в истории Apple Silicon.

Обсудить

Главное по теме

Новости Apple оставила неудобную систему окон в iPadOS 27

Apple сохранила сложную систему управления окнами, появившуюся годом ранее.
Новости Три спорных изменения iPhone 18 Pro, которые могут не понравиться пользователям Новости iPhone 18 Pro Max может подорожать на $200

Похожие материалы

AirPods AirPods с «глазами для Siri» задерживаются до 2027 года

Ранее наушники ожидались в 2026, но сроки сдвинулись из-за задержек Apple Intelligence и новой Siri.

 Apple Складной iPhone Ultra уже запустили в массовое производство

Первый складной iPhone Ultra, может выйти без переноса на 2027 год.

 Apple Вышла iOS 27 beta 3: что нового

Обновление приносит новые возможности Siri, изменения в Safari, обновлённые иконки и ряд небольших улучшений интерфейса.

 Apple iPhone 17 стал самым популярным смартфоном в России

Он занял первое место как по количеству проданных устройств, так и по объёму продаж в деньгах.

Скидки и подборки

Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS: чем заменить Google Chrome Отказываемся от Word: 7 бесплатных альтернатив для Windows, Mac и телефона Лучшие компактные планшеты: 5 моделей, которые помещаются в руку

Последние новости

Геймер через суд вернул заблокированный аккаунт Xbox с библиотекой игр Acer показала смартфон с дополнительным экраном как у Xiaomi 17 Pro Цены Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra и Flip 8 появились до презентации «2ГИС» начал показывать наличие бензина и очереди на АЗС «Альфа-Банк» запустил карту с наличием бензина на АЗС Все новости
Тренд
Зарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройкиЗарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройки

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Бюджетник без тормозов: обзор iQOO Z11 Lite 5G

    Обзоры

  2. Первый взгляд на HONOR MagicPad 4: планшет, который хочет быть ноутбуком

    Обзоры

  3. Обзор HEALBE GoBe U: браслет для тех, кто устал считать калории вручную

    Обзоры

  4. Обзор Amazfit Bip Max: AMOLED на 3000 нит, GPS и до 20 дней работы за минимум денег

    Обзоры

  5. Обзор BukaTech Alan: автохолодильник на 8 литров для тех, кто устал от тёплой воды в дороге

    Обзоры

  6. Обзор realme C100x: зарядил и забыл на пару дней

    Обзоры
Смотреть все обзоры