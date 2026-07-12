Apple оставила неудобную систему окон в iPadOS 27

Apple не стала заметно упрощать многозадачность в iPadOS 27. Система по-прежнему заставляет пользователей выбирать между полноэкранным режимом и полноценной оконной средой, рассчитанной в первую очередь на работу с клавиатурой и большими iPad.

В iPadOS 26 компания полностью переработала многозадачность и сначала убрала привычные Split View (разделение экрана) и Slide Over (плавающее окно). Позже их вернули, но теперь они доступны только внутри нового оконного режима.

9to5mac

Из-за этого простые действия стали сложнее. Чтобы разделить экран между двумя приложениями или открыть компактное плавающее окно, нужно точно перетаскивать окна либо использовать меню с кнопками управления. Раньше такие сценарии работали быстрее и понятнее.

Особенно спорно новая система выглядит на компактных iPad. На 13-дюймовом iPad Pro с Magic Keyboard свободное управление окнами может быть полезным, но на небольшом планшете интерфейс быстро становится перегруженным.

9to5mac

Более логичным решением могли бы стать два отдельных режима:

Classic — полноэкранные приложения, Split View и Slide Over;

— полноэкранные приложения, Split View и Slide Over; Pro — свободные окна и отдельная настройка Stage Manager (Постановщик).

Однако в iPadOS 27 такого разделения не появилось. В результате Apple продолжает приближать iPad к ноутбуку, одновременно усложняя работу для тех, кому нужен обычный планшет с простой многозадачностью.

Пока Apple продолжает дорабатывать многозадачность iPad, производители Android уже предлагают собственные решения. Ранее The GEEK опубликовал первый взгляд на HONOR MagicPad 4 с режимом ПК и рассказал, насколько такой подход удобен в реальной работе.