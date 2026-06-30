В сеть утекли внутренние видео Apple с краш-тестами будущего iPhone

После взлома индийского поставщика Apple Tata Electronics в сеть попали внутренние документы компании, включая видеозаписи испытаний ещё не представленного iPhone. Об инциденте ранее сообщило агентство Reuters.

Среди опубликованных материалов оказались ролики с дроп-тестами устройства, внешне напоминающего iPhone Pro. Смартфон показан в серебристом цвете с тройной основной камерой и проходит испытания на падение в лабораторных условиях.

Изначально в соцсетях утверждалось, что на видео запечатлён iPhone 18 Pro. Однако Reuters не смогло независимо подтвердить модель устройства. Источник агентства лишь сообщил, что материалы относятся к будущему поколению iPhone.

Кроме видео, злоумышленники получили доступ примерно к 200 тысячам внутренних файлов. По данным Reuters, среди них есть карты поставщиков, перечни компонентов, сведения о производителях камер, аккумуляторов и других деталей будущих устройств Apple.

Распространению роликов добавила путаницы история с аккаунтом @evleaks. Сначала сообщалось, что видео опубликовал известный инсайдер Эван Бласс, однако позже он заявил, что не имеет отношения к этому аккаунту.

Apple и Tata Electronics расследуют инцидент. Компания уже ограничила доступ к части внутренних систем, а утечка считается одной из крупнейших за последние годы.